США та Ірак домовилися про виведення військ коаліції до 2026 року
Київ • УНН
США й Ірак узгодили план виведення сил міжнародної коаліції. Передбачається виведення сотень військових до вересня 2025 року, а решти - до кінця 2026 року, з можливістю залишення окремих підрозділів.
Сполучені Штати й Ірак досягли домовленості щодо виведення сил міжнародної коаліції на чолі зі США з території цієї близькосхідної країни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з процесом, передає УНН.
Деталі
"План, який був узгоджений в цілому, потребує остаточного ухвалення в обох столицях та офіційного оголошення. Він передбачає виведення сотень військовослужбовців до вересня 2025 року, а решти – до кінця 2026-го", - вказується в повідомленні.
Зазначається, що Сполучені Штати й Ірак прагнуть встановити нові консультативні відносини, завдяки яким окремі американські підрозділи зможуть залишитися в цій країні після згортання основних сил.
За інформацією джерел, угода може бути офіційно оголошена вже цього місяця.
Ірак закрив повітряний простір, іранські безпілотники перетнули його кордон14.04.24, 00:10 • 27738 переглядiв