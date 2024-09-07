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США та Ірак домовилися про виведення військ коаліції до 2026 року

США та Ірак домовилися про виведення військ коаліції до 2026 року

Київ • УНН

 • 34159 перегляди

США й Ірак узгодили план виведення сил міжнародної коаліції. Передбачається виведення сотень військових до вересня 2025 року, а решти - до кінця 2026 року, з можливістю залишення окремих підрозділів.

Сполучені Штати й Ірак досягли домовленості щодо виведення сил міжнародної коаліції на чолі зі США з території цієї близькосхідної країни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з процесом, передає УНН.

Деталі

"План, який був узгоджений в цілому, потребує остаточного ухвалення в обох столицях та офіційного оголошення. Він передбачає виведення сотень військовослужбовців до вересня 2025 року, а решти – до кінця 2026-го", - вказується в повідомленні.

Зазначається, що Сполучені Штати й Ірак прагнуть встановити нові консультативні відносини, завдяки яким окремі американські підрозділи зможуть залишитися в цій країні після згортання основних сил.

За інформацією джерел, угода може бути офіційно оголошена вже цього місяця.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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