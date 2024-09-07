США и Ирак договорились о выводе войск коалиции до 2026 года
Киев • УНН
США и Ирак согласовали план вывода сил международной коалиции. Предполагается вывод сотен военных до сентября 2025 года, а остальных - до конца 2026 года, с возможностью оставления отдельных подразделений.
Соединенные Штаты и Ирак достигли договоренности о выводе сил международной коалиции во главе с США с территории этой ближневосточной страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с процессом, передает УНН.
Детали
«План, который был согласован в целом, требует окончательного принятия в обеих столицах и официального объявления. Он предусматривает вывод сотен военнослужащих до сентября 2025 года, а остальных - до конца 2026-го», - указывается в сообщении.
Отмечается, что Соединенные Штаты и Ирак стремятся установить новые консультативные отношения, благодаря которым отдельные американские подразделения смогут остаться в этой стране после сворачивания основных сил.
По информации источников, сделка может быть официально объявлена уже в этом месяце.
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