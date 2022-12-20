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США стежать за конфігурацією сил росії, у тому числі в білорусі - Білий дім

США стежать за конфігурацією сил росії, у тому числі в білорусі - Білий дім

Київ • УНН

 • 515478 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. США продовжують стежити за конфігурацією сил росії, у тому числі в білорусі, повідомила під час брифінгу 19 грудня у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, пише УНН.

Деталі

Речниця Білого дому прокоментувала візит російського президента володимира путіна до білорусі і чи є побоювання з приводу можливої додаткової військової підтримку росії з боку білорусі. Вона зауважила, що давно викликає занепокоєння роль білорусі у російській агресії. Адже білорусь дозволила росії вести війну проти України, надаючи підтримку росії та дозволяючи використовувати білоруську територію як плацдарм для російських військ.

Цитата

"Ми продовжуємо уважно стежити за конфігурацією сил росії. Це те, що ми робили і робитимемо, включаючи білорусь - у білорусі, і залишаємось у тісному контакті з Україною, у той час, як вони відважно захищаються від російської агресії. Тож продовжуємо цим займатися", - повідомила Жан-П'єр.

Доповнення

19 грудня путін прибув до мінська і провів зустріч з лукашенком.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні висловив припущення, що російському лідеру володимиру путіну на зустрічі знову не вдалося вмовити правителя білорусі олександра лукашенка вступити у війну з Україною.

Україна, утім, готується до будь-якого розвитку подій після зустрічі путіна і лукашенка в мінську, про що заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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