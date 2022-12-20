США стежать за конфігурацією сил росії, у тому числі в білорусі - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. США продовжують стежити за конфігурацією сил росії, у тому числі в білорусі, повідомила під час брифінгу 19 грудня у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, пише УНН.
Деталі
Речниця Білого дому прокоментувала візит російського президента володимира путіна до білорусі і чи є побоювання з приводу можливої додаткової військової підтримку росії з боку білорусі. Вона зауважила, що давно викликає занепокоєння роль білорусі у російській агресії. Адже білорусь дозволила росії вести війну проти України, надаючи підтримку росії та дозволяючи використовувати білоруську територію як плацдарм для російських військ.
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"Ми продовжуємо уважно стежити за конфігурацією сил росії. Це те, що ми робили і робитимемо, включаючи білорусь - у білорусі, і залишаємось у тісному контакті з Україною, у той час, як вони відважно захищаються від російської агресії. Тож продовжуємо цим займатися", - повідомила Жан-П'єр.
Доповнення
19 грудня путін прибув до мінська і провів зустріч з лукашенком.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні висловив припущення, що російському лідеру володимиру путіну на зустрічі знову не вдалося вмовити правителя білорусі олександра лукашенка вступити у війну з Україною.
Україна, утім, готується до будь-якого розвитку подій після зустрічі путіна і лукашенка в мінську, про що заявив секретар РНБО Олексій Данілов.