Україна готується до будь-якого розвитку подій після зустрічі путіна і лукашенка в мінську - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна готується до всіх можливих наслідків зустрічі російського лідера володимира путіна та його білоруського колеги олександра лукашенка у Мінську. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону 19 грудня ввечері, пише УНН.
Данілов зауважив, що путін відвідав білорусь уперше за останні три роки.
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"Маємо розуміння, що вимагає путін. путін вимагає втручання, безпосереднє включення білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання,.. наскільки ми володіємо інформацією, ані у лукашенка, ані у його громадян - не мають таких бажань. Але росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе для того, щоб змусити лукашенка приймати в цьому участь. Яке рішення буде прийнято - побачимо найближчим часом. Ми готуємося до будь-якого розвитку подій", - наголосив секретар РНБО.
Він також нагадав, що днями було проведено засідання Ставки, де було розглянуто питання білорусі.
Доповнення
19 грудня путін прибув до мінська і провів зустріч з лукашенком.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні висловлює припущення, що російському лідеру володимиру путіну на зустрічі знову не вдалося вмовити правителя білорусі олександра лукашенка вступити у війну з Україною.