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Украина готовится к любому развитию событий после встречи путина и лукашенко в минске - Данилов

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина готовится ко всем возможным последствиям встречи российского лидера владимира путина и его белорусского коллеги александра лукашенко в минске. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона 19 декабря вечером, пишет УНН.

Данилов отметил, что путин посетил беларусь впервые за последние три года.

Цитата

“Есть понимание, что требует путин. путин требует вмешательства, непосредственное включение беларуси в войну с нашей страной. Большого желания,.. насколько мы обладаем информацией, ни у лукашенко, ни у его граждан - нет таких желаний. Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное для того, чтобы заставить лукашенко принимать в этом участие. Какое решение будет принято – увидим в ближайшее время. Мы готовимся к любому развитию событий", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также напомнил, что на днях было проведено заседание Ставки, где был рассмотрен вопрос беларуси.

Дополнение

19 декабря путин прибыл в минск и провел встречу с лукашенко.

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке высказывает предположение, что российскому лидеру владимиру путину на встрече снова не удалось уговорить правителя беларуси александра лукашенко вступить в войну с Украиной.

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