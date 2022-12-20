Украина готовится к любому развитию событий после встречи путина и лукашенко в минске - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина готовится ко всем возможным последствиям встречи российского лидера владимира путина и его белорусского коллеги александра лукашенко в минске. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона 19 декабря вечером, пишет УНН.
Данилов отметил, что путин посетил беларусь впервые за последние три года.
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“Есть понимание, что требует путин. путин требует вмешательства, непосредственное включение беларуси в войну с нашей страной. Большого желания,.. насколько мы обладаем информацией, ни у лукашенко, ни у его граждан - нет таких желаний. Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное для того, чтобы заставить лукашенко принимать в этом участие. Какое решение будет принято – увидим в ближайшее время. Мы готовимся к любому развитию событий", - подчеркнул секретарь СНБО.
Он также напомнил, что на днях было проведено заседание Ставки, где был рассмотрен вопрос беларуси.
Дополнение
19 декабря путин прибыл в минск и провел встречу с лукашенко.
Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке высказывает предположение, что российскому лидеру владимиру путину на встрече снова не удалось уговорить правителя беларуси александра лукашенко вступить в войну с Украиной.