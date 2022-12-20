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США следят за конфигурацией сил россии, в том числе в беларуси - Белый дом

США следят за конфигурацией сил россии, в том числе в беларуси - Белый дом

Киев • УНН

 • 515476 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. США продолжают следить за конфигурацией сил россии, в том числе в беларуси, сообщила во время брифинга 19 декабря в Вашингтоне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет УНН.

Детали

Представитель Белого дома прокомментировала визит российского президента владимира путина в беларусь и есть ли опасения по поводу возможной дополнительной военной поддержки россии со стороны беларуси. Она отметила, что давно вызывает озабоченность роль беларуси в российской агрессии. Ведь беларусь разрешила россии вести войну против Украины, оказывая поддержку россии и разрешая использовать белорусскую территорию как плацдарм для российских войск.

Цитата

"Мы продолжаем внимательно следить за конфигурацией сил россии. Это то, что мы делали и будем делать, включая беларусь - в беларуси, и остаемся в тесном контакте с Украиной, в то время как они смело защищаются от российской агрессии. Поэтому продолжаем этим заниматься", – сообщила Жан-Пьер.

Дополнение

19 декабря путин прибыл в минск и провел встречу с лукашенко.

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке выразил предположение, что российскому лидеру владимиру путину на встрече снова не удалось уговорить правителя беларуси александра лукашенко вступить в войну с Украиной.

Украина, впрочем, готовится к любому развитию событий после встречи путина и лукашенко в минске, о чем заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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