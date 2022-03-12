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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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США розглядають можливість надання Україні систем ППО - WP

США розглядають можливість надання Україні систем ППО - WP

Київ • УНН

 • 151098 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Сполучені Штати розглядають можливість відправлення Україні більш досконалої зброї, у тому числі ППО, після зупинки угоди з польськими літаками. Про це пише Washington Post, інформує УНН.

Цитата

"Адміністрація Байдена, під тиском щодо розширення арсеналу озброєнь, які Україна має у конфлікті з Росією, працює з європейськими союзниками над прискоренням доставки до зони бойових дій досконаліших систем ППО та інших озброєнь, заявили офіційні особи США у п'ятницю", - йдеться у статті.

Деталі

Зазначається, що обговорення тривали напередодні запланованої на наступному тижні поїздки міністра оборони США Ллойда Остіна для зустрічей з союзниками по НАТО в Брюсселі та Словаччині, які разом з Польщею та Румунією вказали на готовність передати військову допомогу своєму сусіду. У Словаччини також є зенітний ракетний комплекс С-300, який використовується для збиття літаків противника і знайомий українцям.

Адміністрація Байдена зіткнулася з негативною реакцією через своє рішення на початку цього тижня відмовитися від пропозиції Польщі, згідно з якою частина її винищувачів МіГ-29 вирушала в Україну шляхом "безплатної" передачі Сполученим Штатам. Вашингтон, зіславшись на побоювання, що Росія розцінить цей крок як провокацію з боку Вашингтона, заявив, що пропозиція Варшави не є "спроможною".

Американські законодавці закликали до продовження поставок ракет Stinger, переносної зенітної зброї, але також закликали Сполучені Штати сприяти передачі систем С-300.

Член палати представників Майкл Вальц (республіканець від Флориди), який служив у підрозділах спеціального призначення, сказав, що передача систем С-300 та їх компонентів, таких як радар, може бути корисною.

Серед західної зброї українцям також може бути корисна система Avenger, яка дозволяє встановлювати ракети Stinger на транспортні засоби, сказав він. Інші американські системи протиповітряної оборони, включаючи Patriot, вимагають занадто багато підготовки, щоб найближчим часом їх можна було використати практично, пише видання.

Раніше

США подбають про те, щоб в України була зброя для захисту від російських військ, заявив президент США Джо Байден 11 березня.

Українські Національні Новини

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