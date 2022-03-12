США рассматривают возможность предоставления Украине систем ПВО - WP

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"Администрация Байдена, под давлением по расширению арсенала вооружений, которые Украина имеет в конфликте с Россией, работает с европейскими союзниками над ускорением доставки в зону боевых действий более совершенных систем ПВО и других вооружений, заявили официальные лица США в пятницу", - говорится в статье.

Детали

Отмечается, что обсуждения продолжались накануне запланированной на следующей неделе поездки министра обороны США Ллойда Остина для встреч с союзниками по НАТО в Брюсселе и Словакии, которые вместе с Польшей и Румынией указали на готовность передать военную помощь своему соседу. У Словакии также есть зенитный ракетный комплекс С-300, который используется для сбития самолетов противника и знаком украинцам.

Администрация Байдена столкнулась с негативной реакцией за свое решение в начале этой недели отказаться от предложения Польши, согласно которому часть ее истребителей Миг-29 отправлялась в Украину путем "бесплатной" передачи Соединенным Штатам. Вашингтон, сославшись на опасения, что Россия расценит этот шаг как провокацию со стороны Вашингтона, заявил, что предложение Варшавы не является "состоятельным".

Американские законодатели призвали к продолжению поставок ракет Stinger, переносного зенитного оружия, но также призвали Соединенные Штаты способствовать передаче систем С-300.

Член палаты представителей Майкл Вальц (республиканец от Флориды), который служил в подразделениях специального назначения, сказал, что передача систем С-300 и их компонентов, таких как радар, может быть полезной.

Среди западного оружия также может быть полезна система Avenger, которая позволяет устанавливать ракеты Stinger на транспортные средства, сказал он. Другие американские системы противовоздушной обороны, включая Patriot, требуют слишком много подготовки, чтобы в ближайшее время их можно было использовать практически, пишет издание.

Ранее

США позаботятся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от российских войск, заявил президент США Джо Байден 11 марта.