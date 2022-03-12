США рассматривают возможность предоставления Украине систем ПВО - WP

ukru
19:03 • 62575 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 112014 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 108751 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 103684 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 83841 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 87713 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 77270 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 113463 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 122813 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126599 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 71304 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 75894 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 89497 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

18:06 • 35622 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 104866 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 113463 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 114174 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 253457 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 283015 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 219552 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101042 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 122813 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 108530 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 125989 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128170 просмотра
Актуальное
США рассматривают возможность предоставления Украине систем ПВО - WP

США рассматривают возможность предоставления Украине систем ПВО - WP

Киев • УНН

 • 151095 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки Украине более совершенного оружия, в том числе ПВО, после остановки сделки с польскими самолетами. Об этом пишет Washington Post, информирует УНН.

Цитата

"Администрация Байдена, под давлением по расширению арсенала вооружений, которые Украина имеет в конфликте с Россией, работает с европейскими союзниками над ускорением доставки в зону боевых действий более совершенных систем ПВО и других вооружений, заявили официальные лица США в пятницу", - говорится в статье.

Детали

Отмечается, что обсуждения продолжались накануне запланированной на следующей неделе поездки министра обороны США Ллойда Остина для встреч с союзниками по НАТО в Брюсселе и Словакии, которые вместе с Польшей и Румынией указали на готовность передать военную помощь своему соседу. У Словакии также есть зенитный ракетный комплекс С-300, который используется для сбития самолетов противника и знаком украинцам.

Администрация Байдена столкнулась с негативной реакцией за свое решение в начале этой недели отказаться от предложения Польши, согласно которому часть ее истребителей Миг-29 отправлялась в Украину путем "бесплатной" передачи Соединенным Штатам. Вашингтон, сославшись на опасения, что Россия расценит этот шаг как провокацию со стороны Вашингтона, заявил, что предложение Варшавы не является "состоятельным".

Американские законодатели призвали к продолжению поставок ракет Stinger, переносного зенитного оружия, но также призвали Соединенные Штаты способствовать передаче систем С-300.

Член палаты представителей Майкл Вальц (республиканец от Флориды), который служил в подразделениях специального назначения, сказал, что передача систем С-300 и их компонентов, таких как радар, может быть полезной.

Среди западного оружия также может быть полезна система Avenger, которая позволяет устанавливать ракеты Stinger на транспортные средства, сказал он. Другие американские системы противовоздушной обороны, включая Patriot, требуют слишком много подготовки, чтобы в ближайшее время их можно было использовать практически, пишет издание.

Ранее

США позаботятся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от российских войск, заявил президент США Джо Байден 11 марта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы