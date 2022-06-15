США розглядають питання про дозвіл вакцин проти Covid для дітей із 6-ти місяців

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28571 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 73520 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 116166 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 167803 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 165712 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167595 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145882 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114719 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107929 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 304768 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118700 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88552 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175843 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 75464 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 63686 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175843 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 304768 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 566836 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511010 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 711902 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 32699 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88552 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118700 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141922 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155504 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

США розглядають питання про дозвіл вакцин проти Covid для дітей із 6-ти місяців

США розглядають питання про дозвіл вакцин проти Covid для дітей із 6-ти місяців

Київ • УНН

 • 181559 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Після кількох місяців тривожного очікування для багатьох батьків група експертів, скликана Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA), зібралася у середу, щоб зважити рекомендації щодо вакцин проти Covid для найменших дітей. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Діти до п'яти років – єдина вікова група, яка ще не має права на вакцинацію від Covid у США та більшості інших країн.

Деталі

Якщо учасники дискусії проголосують за схвалення вакцин Pfizer і Moderna, офіційні дозволи мають відбутися швидко, а перші щеплення очікуються вже наступного тижня.

Відкриваючи зустріч, старший науковий співробітник FDA Пітер Маркс сказав, що, незважаючи на дослідження, що показують, що більшість дітей в даний час заражені коронавірусом, високий рівень госпіталізацій серед немовлят та дітей молодшого віку під час хвилі Омікрон минулої зими наголосив на гострій необхідності вакцинації.

Згідно з останніми офіційними даними, на даний момент у Сполучених Штатах зареєстровано 480 смертей від Covid-19 у віковій групі від 0 до 4 років під час пандемії, що набагато більше, ніж навіть у сезон грипу, такий як у 2009–2010 роках , коли за словами Маркса, штам грипу H1N1 спричинив 78 смертей у цьому віковому діапазоні.

Обидві вакцини засновані на матричній РНК, яка доставляє генетичний код спайкового білка коронавірусу в клітини людини, "навчаючи" імунну систему бути готовою до зустрічі з цим вірусом. В даний час ця технологія є провідною платформою для вакцинації від Covid.

Pfizer запитує дозвіл на три дози по три мікрограми для дітей віком від шести місяців до чотирьох років, у той час як Moderna попросила FDA схвалити її вакцину у вигляді двох доз по 25 мікрограмів для дітей віком від шести місяців до п'яти років.

Обидві вакцини пройшли випробування на тисячах дітей. Було виявлено, що вони викликають легкі побічні ефекти, як і в старших вікових групах, і викликають такі ж рівні антитіл.

Високий захист

Ефективність проти коронавірусної інфекції була вищою у Pfizer: компанія оцінила її у 80%, порівняно з оцінками Moderna у 51% для дітей віком від шести місяців до двох років та 37% для дітей віком від двох до п'яти років.

Але цифра Pfizer є попередньою, і Moderna вивчає можливість додавання третьої дози пізніше, що може підвищити загальну ефективність.

Навіть із помірною ефективністю проти симптоматичного захворювання щеплення повинні забезпечувати надійний захист від тяжкого захворювання та смерті, як це було зроблено в інших вікових групах.

Якщо експерти, призначені FDA, порекомендують дві вакцини, останнє слово буде передано іншому комітету, скликаному Центрами з контролю та профілактики захворювань.

Чиновники Білого дому минулого тижня заявили, що розгортання мільйонів щеплень длянайменших дітей в аптеках та кабінетах лікарів, може розпочатися вже 21 червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Bitcoin
$84,954.50
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,909.27