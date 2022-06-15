США розглядають питання про дозвіл вакцин проти Covid для дітей із 6-ти місяців

Діти до п'яти років – єдина вікова група, яка ще не має права на вакцинацію від Covid у США та більшості інших країн.

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Якщо учасники дискусії проголосують за схвалення вакцин Pfizer і Moderna, офіційні дозволи мають відбутися швидко, а перші щеплення очікуються вже наступного тижня.

Відкриваючи зустріч, старший науковий співробітник FDA Пітер Маркс сказав, що, незважаючи на дослідження, що показують, що більшість дітей в даний час заражені коронавірусом, високий рівень госпіталізацій серед немовлят та дітей молодшого віку під час хвилі Омікрон минулої зими наголосив на гострій необхідності вакцинації.

Згідно з останніми офіційними даними, на даний момент у Сполучених Штатах зареєстровано 480 смертей від Covid-19 у віковій групі від 0 до 4 років під час пандемії, що набагато більше, ніж навіть у сезон грипу, такий як у 2009–2010 роках , коли за словами Маркса, штам грипу H1N1 спричинив 78 смертей у цьому віковому діапазоні.

Обидві вакцини засновані на матричній РНК, яка доставляє генетичний код спайкового білка коронавірусу в клітини людини, "навчаючи" імунну систему бути готовою до зустрічі з цим вірусом. В даний час ця технологія є провідною платформою для вакцинації від Covid.

Pfizer запитує дозвіл на три дози по три мікрограми для дітей віком від шести місяців до чотирьох років, у той час як Moderna попросила FDA схвалити її вакцину у вигляді двох доз по 25 мікрограмів для дітей віком від шести місяців до п'яти років.

Обидві вакцини пройшли випробування на тисячах дітей. Було виявлено, що вони викликають легкі побічні ефекти, як і в старших вікових групах, і викликають такі ж рівні антитіл.

Високий захист

Ефективність проти коронавірусної інфекції була вищою у Pfizer: компанія оцінила її у 80%, порівняно з оцінками Moderna у 51% для дітей віком від шести місяців до двох років та 37% для дітей віком від двох до п'яти років.

Але цифра Pfizer є попередньою, і Moderna вивчає можливість додавання третьої дози пізніше, що може підвищити загальну ефективність.

Навіть із помірною ефективністю проти симптоматичного захворювання щеплення повинні забезпечувати надійний захист від тяжкого захворювання та смерті, як це було зроблено в інших вікових групах.

Якщо експерти, призначені FDA, порекомендують дві вакцини, останнє слово буде передано іншому комітету, скликаному Центрами з контролю та профілактики захворювань.

Чиновники Білого дому минулого тижня заявили, що розгортання мільйонів щеплень длянайменших дітей в аптеках та кабінетах лікарів, може розпочатися вже 21 червня.