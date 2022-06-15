США рассматривают вопрос о разрешении вакцин против Covid для детей с 6-ти месяцев

Дети до пяти лет – единственная возрастная группа, еще не имеющая права на вакцинацию от Covid в США и большинстве других стран.

Детали

Если участники дискуссии проголосуют за одобрение вакцин Pfizer и Moderna, официальные разрешения должны пройти быстро, а первые прививки ожидаются уже на следующей неделе.

Открывая встречу, старший научный сотрудник FDA Питер Маркс сказал, что, несмотря на исследования, показывающие, что большинство детей в настоящее время заражены коронавирусом, высокий уровень госпитализаций среди младенцев и детей младшего возраста во время волны Омикрон прошлой зимой отметил острую необходимости вакцинации.

Согласно последним официальным данным, на данный момент в Соединенных Штатах зарегистрировано 480 смертей от Covid-19 в возрастной группе от 0 до 4 лет во время пандемии, что гораздо больше, чем даже в сезон гриппа, такой как в 2009–2010 годах, когда по словам Маркса, штамм гриппа H1N1 повлек 78 смертей в этом возрастном диапазоне.

Обе вакцины основаны на матричной РНК, которая доставляет генетический код спаечного белка коронавируса в клетки человека, "обучая" иммуную систему быть готовой к встрече с этим вирусом. В настоящее время эта разработка является ведущей платформой для вакцинации от Covid.

Pfizer запрашивает разрешение на три дозы по три микрограмма для детей от шести месяцев до четырех лет, в то время как Moderna попросила FDA одобрить ее вакцину в виде двух доз по 25 микрограммов для детей от шести месяцев до пяти лет.

Обе вакцины прошли испытания на тысячах детей. Было обнаружено, что они вызывают легкие побочные эффекты, как и в старших возрастных группах, и вызывают такие же уровни антител.

Высокая защита

Эффективность против коронавирусной инфекции была выше у Pfizer: компания оценила ее в 80% по сравнению с оценками Moderna в 51% для детей от шести месяцев до двух лет и 37% для детей в возрасте от двух до пяти лет.

Но цифра Pfizer предварительная, и Moderna изучает возможность добавления третьей дозы позже, что может повысить общую эффективность.

Даже с умеренной эффективностью против симптоматического заболевания прививки должны обеспечивать надежную защиту от тяжелого заболевания и смерти, как это было сделано в других возрастных группах.

Если эксперты, назначенные FDA, порекомендуют две вакцины, последнее слово будет передано другому комитету, созванному Центрами контроля и профилактики заболеваний.

Чиновники Белого дома на прошлой неделе заявили, что развертывание миллионов прививок для самых маленьких детей в аптеках и кабинетах врачей, может начаться уже 21 июня.