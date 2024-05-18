США провели підкритичний ядерний експеримент для підтримки безпеки боєголовок

Національне управління ядерної безпеки США успішно провело підкритичний експеримент у штаті Невада. Експеримент спрямований на збір важливих даних для підтримки безпеки та ефективності ядерних боєголовок. Про це повідомляє Національне управління ядерної безпеки (NNSA), передає УНН.

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Увечері 14 травня Національне управління ядерної безпеки Міністерства енергетики США оголосило про успішне проведення підкритичного експерименту в Головній підземній лабораторії для підкритичних експериментів (PULSE) на території Національної безпеки штату Невада. Цей експеримент є першим у серії Nimble, яку проводиться у співпраці з Ліверморською національною лабораторією імені Лоуренса, а також підтримується Національною лабораторією Лос-Аламоса.

Національне управління ядерної безпеки (NNSA) акцентує на значенні підкритичних експериментів для збору важливої інформації, спрямованої на підтримку безпеки, надійності та ефективності ядерних боєголовок США, уникаючи випробувань ядерних вибухів.

Заступник адміністратора оборонних програм доктор Марвін Адамс наголосив на значущості цього досягнення.

Успіх цього підкритичного експерименту став можливим завдяки співпраці між нашим підприємством і нашим інвестиціям у науку й технології. Ми плануємо збільшити частоту цих експериментів, щоб продовжувати збирати важливі дані про матеріали ядерної зброї, не вдаючись до підземних випробувань ядерних вибухів