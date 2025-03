США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Цитата

"19 квітня о 05:11 ранку за тихоокеанським часом об’єднана команда льотчиків Командування глобального удару ВПС та екіпаж ВМС здійснила запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, оснащеної одним тестовим апаратом повернення в атмосферу, з бази Ванденберг, Каліфорнія", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили у Повітряних Силах США, цей випробувальний запуск є частиною звичайних і періодичних заходів, спрямованих на демонстрацію того, що засоби ядерного стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними та ефективними для стримування загроз XXI століття та заспокоєння союзників.

Наголошується, що такі випробування проводилися понад 300 разів раніше, і це випробування не є результатом поточних світових подій.

"Стратегічне стримування є найважливішою місією наших ВПС. Цей тестовий запуск підтверджує те, що наші союзники та партнери вже знають — ми завжди готові захищати Сполучені Штати за допомогою боєздатних ядерних сил у будь-який час, у будь-якому місці, за наказом, щоб завдати глобального удару", — сказав генерал Томас А. Бюсьєр, командувач Глобальним ударним командуванням ВПС.

A joint team of Air Force Global Strike Command Airmen and Navy aircrew launched an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile equipped with one test re-entry vehicle April 19 at 05:11 a.m. Pacific Time from Vandenberg SFB, Calif. pic.twitter.com/eRzwNKulYa

— Vandenberg Space Force Base (@SLDelta30) April 19, 2023

Доповнення

Minuteman III - це американська міжконтинентальна балістична ракета, яка стоїть на озброєнні у ВПС США з 1970 року. Максимальна дальність польоту сягає 13000 кілометрів. Ця ракета піддається постійній модернізації і, як наслідок, нові версії регулярно випробовуються.

