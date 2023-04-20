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США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Киев • УНН

 • 560498 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил США.

Цитата

"19 апреля в 05:11 утра по тихоокеанскому времени объединенная команда летчиков Командования глобального удара ВВС и экипаж ВМС осуществила запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной одним тестовым аппаратом возвращения в атмосферу, с базы Ванденберг, Калифорния", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в Воздушных Силах США, этот испытательный запуск является частью обычных и периодических мер, направленных на демонстрацию того, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для сдерживания угроз XXI века и успокоения союзников.

Отмечается, что такие испытания проводились более 300 раз раньше, и это испытание не является результатом текущих мировых событий.

"Стратегическое сдерживание является важнейшей миссией наших ВВС. Этот тестовый запуск подтверждает то, что наши союзники и партнеры уже знают — мы всегда готовы защищать Соединенные Штаты с помощью боеспособных ядерных сил в любое время, в любом месте, по приказу, чтобы нанести глобальный удар", — сказал генерал Томас А. Бюсьер, командующий Глобальным ударным командованием ВВС.

Совместная группа ВВС Глобального ударного командования ВВС и экипажей ВМС произвела запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной одним тестовым аппаратом возвращения в атмосферу, 19 апреля в 05:11 утра по тихоокеанскому времени По тихоокеанскому времени с космодрома Ванденберг, Калифорния pic.twitter.com/eRzwNKulYa

— База космических сил Ванденберг (@SLDelta30) 19 апреля 2023 года

Дополнение

Minuteman III - это американская межконтинентальная баллистическая ракета, которая стоит на вооружении в ВВС США с 1970 года. Максимальная дальность полета достигает 13000 километров. Эта ракета подвергается постоянной модернизации и, как следствие, новые версии регулярно испытываются.

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