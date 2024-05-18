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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
США провели подкритический ядерный эксперимент для поддержания безопасности боеголовок
Национальная администрация ядерной безопасности США успешно провела подкритический эксперимент в штате Невада, чтобы собрать важные данные для поддержания безопасности и эффективности ядерных боеголовок без испытаний ядерного взрыва.
Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа: сколько коренных жителей Крыма погибли в результате преступной депортации
18 мая Украина чтит память жертв геноцида крымских татар из-за принудительной депортации 1944 года, когда было депортировано до 425 000 человек и до 42% из них погибли.
рф атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юго-востока
Воздушные Силы Украины информируют о потенциальной угрозе баллистических ракет с юго-востока.
18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки
Сегодня, 18 мая, все поклонники искусства могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня музеев. Старейшим музеем мира считается Капитолийский музей в Риме, который был создан в 1471 году.
Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины
Во временно оккупированной Херсонской области российские войска установили в школах экспозиции, прославляющие войско рф, несмотря на репрессии против гражданского населения, заставляя детей узнавать о "героизме" сил, ответственных за то, что они разлучили их с родителями.
Пожар в жилом доме в Киеве: были спасены 4 человека
Четырех человек спасли спасатели после того, как в квартире на пятом этаже десятиэтажного дома в Святошинском районе Киева возник пожар, который впоследствии был ликвидирован.
В Афганистане застрелили 3 каталонских туристов
Трое каталонских туристов были застрелены во время посещения города Бамиан в центральном Афганистане.
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистической атаки с юго-востока
Воздушные Силы Украины предупреждают об угрозе применения баллистических ракет с юго-восточного направления.
Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.
Атака украинского беспилотника вызвала пожар и аварийную остановку туапсинского нефтеперерабатывающего завода в рф, повредив установку по производству сжиженного газа, но оставив невредимой установку по перегонке сырой нефти.
Захваченный Бердянский порт приходит в упадок: рф не может найти рабочих
Временно оккупированный порт в Бердянске едва функционирует из-за острой нехватки работников, поскольку большинство местных жителей не доверяют российским войскам.