США провели подкритический ядерный эксперимент для поддержания безопасности боеголовок

Национальное управление ядерной безопасности США успешно провело подкритический эксперимент в штате Невада. Эксперимент направлен на сбор важных данных для поддержания безопасности и эффективности ядерных боеголовок. Об этом сообщает Национальное управление ядерной безопасности (NNSA), передает УНН.

Детали

Вечером 14 мая Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США объявило об успешном проведении подкритического эксперимента в Главной подземной лаборатории для подкритических экспериментов (PULSE) на территории Национальной безопасности штата Невада. Этот эксперимент является первым в серии Nimble, которая проводится в сотрудничестве с Ливерморской национальной лабораторией имени Лоуренса, а также поддерживается Национальной лабораторией Лос-Аламоса.

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) акцентирует значение подкритических экспериментов для сбора важной информации, направленной на поддержание безопасности, надежности и эффективности ядерных боеголовок США, избегая испытаний ядерных взрывов.

Заместитель администратора оборонных программ доктор Марвин Адамс отметил значимость этого достижения.

Успех этого подкритического эксперимента стал возможным благодаря сотрудничеству между нашим предприятием и нашим инвестициям в науку и технологии. Мы планируем увеличить частоту этих экспериментов, чтобы продолжать собирать важные данные о материалах ядерного оружия, не прибегая к подземным испытаниям ядерных взрывов - заявил Марвин Адамс.

Этот шаг подтверждает обязательства Соединенных Штатов перед Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, придерживаясь моратория на такие испытания с 1992 года.

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