США провели подкритический ядерный эксперимент для поддержания безопасности боеголовок

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  112123 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  108320 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

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НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  110575 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  119472 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  133711 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125078 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118457 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  192729 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  65305 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  185511 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа: сколько коренных жителей Крыма погибли в результате преступной депортации

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18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

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Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины

Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины

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Пожар в жилом доме в Киеве: были спасены 4 человека

Пожар в жилом доме в Киеве: были спасены 4 человека

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Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  192729 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  246554 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  265980 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  466734 просмотра

США провели подкритический ядерный эксперимент для поддержания безопасности боеголовок

Национальная администрация ядерной безопасности США успешно провела подкритический эксперимент в штате Невада, чтобы собрать важные данные для поддержания безопасности и эффективности ядерных боеголовок без испытаний ядерного взрыва.

политика •   •  2346 просмотра
США провели подкритический ядерный эксперимент для поддержания безопасности боеголовок

Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа: сколько коренных жителей Крыма погибли в результате преступной депортации

18 мая Украина чтит память жертв геноцида крымских татар из-за принудительной депортации 1944 года, когда было депортировано до 425 000 человек и до 42% из них погибли.

Общество •   •  3311 просмотра
Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа: сколько коренных жителей Крыма погибли в результате преступной депортации

рф атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юго-востока

Воздушные Силы Украины информируют о потенциальной угрозе баллистических ракет с юго-востока.

Война •   •  7992 просмотра
рф атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юго-востока

18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

Сегодня, 18 мая, все поклонники искусства могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня музеев. Старейшим музеем мира считается Капитолийский музей в Риме, который был создан в 1471 году.

УНН Lite •   •  9936 просмотра
18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины

Во временно оккупированной Херсонской области российские войска установили в школах экспозиции, прославляющие войско рф, несмотря на репрессии против гражданского населения, заставляя детей узнавать о "героизме" сил, ответственных за то, что они разлучили их с родителями.

Война •   •  9990 просмотра
Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины

Пожар в жилом доме в Киеве: были спасены 4 человека

Четырех человек спасли спасатели после того, как в квартире на пятом этаже десятиэтажного дома в Святошинском районе Киева возник пожар, который впоследствии был ликвидирован.

Общество •   •  9103 просмотра
Пожар в жилом доме в Киеве: были спасены 4 человека

В Афганистане застрелили 3 каталонских туристов

Трое каталонских туристов были застрелены во время посещения города Бамиан в центральном Афганистане.

Криминал и ЧП •   •  9680 просмотра
В Афганистане застрелили 3 каталонских туристов

Воздушные Силы информируют об угрозе баллистической атаки с юго-востока

Воздушные Силы Украины предупреждают об угрозе применения баллистических ракет с юго-восточного направления.

Война •   •  12343 просмотра
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистической атаки с юго-востока

Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.

Атака украинского беспилотника вызвала пожар и аварийную остановку туапсинского нефтеперерабатывающего завода в рф, повредив установку по производству сжиженного газа, но оставив невредимой установку по перегонке сырой нефти.

Экономика •   •  12037 просмотра
Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.

Захваченный Бердянский порт приходит в упадок: рф не может найти рабочих

Временно оккупированный порт в Бердянске едва функционирует из-за острой нехватки работников, поскольку большинство местных жителей не доверяют российским войскам.

Общество •   •  12756 просмотра
Захваченный Бердянский порт приходит в упадок: рф не может найти рабочих