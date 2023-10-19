США послабили нафтові санкції проти Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. США послаблюють нафтові та газові санкції проти Венесуели після того, як уряд країни та опозиція погодилися провести відкриті вибори наступного року. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів видало загальні ліцензії для американських компаній на торгівлю з нафтогазовим сектором, а також золотою промисловістю у Венесуелі.
Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав поступки президента Ніколаса Мадуро на виборах, але сказав, що Вашингтон дав йому час до кінця листопада, щоб розпочати зняття заборони з опозиційних кандидатів у президенти та почати звільнення політичних в'язнів і "неправомірно затриманих" американців.
Ці кроки США відбулися після місяців переговорів, під час яких Вашингтон вимагав від Каракаса конкретних дій щодо демократичних виборів в обмін на скасування деяких – але не всіх – жорстких санкцій, запроваджених за колишнього президента США Дональда Трампа.
Доповнення
Зміни, оголошені в середу, 18 жовтня, включають видачу шестимісячної загальної ліцензії, яка дозволяє видобуток, продаж і експорт венесуельської нафти та газу, без обмежень. Проте міністерство фінансів США заявило, що воно готове забрати ці дозволи в будь-який час, якщо представники Мадуро не виконають своїх зобов’язань в угоді з опозицією.
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