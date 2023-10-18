США наклали санкції на багатонаціональну мережу, яка підтримує діяльність Ірану із закупівлі БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сполучені Штати запровадили санкції проти мережі з 11 фізичних та юридичних осіб у чотирьох країнах, які підтримують безпілотні літальні апарати (БПЛА) і військову авіаційну промисловість Ірану. Про цей деться у повідомленні Білого Дому, передає УНН.
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Зазначається, що ця мережа відповідає за закупівлю та технічне обслуговування для підтримки БПЛА Іранської авіаційної промислової компанії (HESA) і виробництва військових літаків.
Компанія HESA була належить або контролюється Міністерством оборони та матеріально-технічним забезпеченням збройних сил Ірану.
До мережі входять три особи, які проживають в Ісламській Республіці Іран, дві фізичні особи та одна організація, що базуються в Китаї, три організації, що базуються в Росії, і дві особи, які базуються в Туреччині.
«Закупівля, розробка та розповсюдження БПЛА Іраном дестабілізують регіон Близького Сходу та підтримують неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України. Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі наявні у нас інструменти, щоб перешкодити цим зусиллям, і працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб притягнути Іран до відповідальності за його дії», — йдеться у повідомленні.
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