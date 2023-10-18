США наложили санкции на многонациональную сеть, которая поддерживает деятельность Ирана по закупке БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Соединенные Штаты ввели санкции против сети из 11 физических и юридических лиц в четырех странах, которые поддерживают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и военную авиационную промышленность Ирана. Об этом говорится в сообщении Белого Дома, передает УНН.
Детали
Отмечается, что эта сеть отвечает за закупку и техническое обслуживание для поддержки БПЛА Иранской авиационной промышленной компании (HESA) и производства военных самолетов.
Компания HESA принадлежала или контролируется Министерством обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана.
В сеть входят три человека, проживающие в Исламской Республике Иран, два физических лица и одна организация, базирующиеся в Китае, три организации, базирующиеся в России, и два человека, базирующиеся в Турции.
«Закупка, разработка и распространение БПЛА Ираном дестабилизируют регион Ближнего Востока и поддерживают неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы помешать этим усилиям, и будут работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Иран к ответственности за его действия», — говорится в сообщении.
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