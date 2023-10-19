США ослабили нефтяные санкции против Венесуэлы

Детали

Отмечается, что Министерство финансов Соединенных Штатов выдало общие лицензии для американских компаний на торговлю с нефтегазовым сектором, а также золотой промышленностью в Венесуэле.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал уступки президента Николаса Мадуро на выборах, но сказал, что Вашингтон дал ему время до конца ноября, чтобы начать снятие запрета с оппозиционных кандидатов в президенты и начать освобождение политических заключенных и "неправомерно задержанных" американцев.

Эти шаги США последовали после месяцев переговоров, в ходе которых Вашингтон требовал от Каракаса конкретных действий в отношении демократических выборов в обмен на отмену некоторых – но не всех – жёстких санкций, введённых при бывшем президенте США Дональде Трампе.

Дополнение

Изменения, объявленные в среду, 18 октября, включают выдачу шестимесячной общей лицензии, которая позволяет добычу, продажу и экспорт венесуэльской нефти и газа, без ограничений. Однако министерство финансов США заявило, что оно готово забрать эти разрешения в любое время, если представители Мадуро не выполнят своих обязательств в соглашении с оппозицией.

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