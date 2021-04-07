США підтримують політику "відкритих дверей" НАТО: Держдеп про заяву Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. США виступають за політику “відкритих дверей” НАТО щодо країн бажаючих вступити в альянс і підтримують реформи, які проводить Україна. Так представник Державного Департаменту США Нед Прайс прокоментував останню заяву Президента України Володимира Зеленського про необхідність вступу в НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту.
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“Ми, безумовно, підтримуємо всі реформи, які Україна проводить у всіх областях... Знову ж таки, ми повністю підтримуємо і підтверджуємо політику відкритих дверей НАТО, і ми як і раніше сподіваємося на тісну співпрацю з Україною за всіма реформами, що проводяться”, — сказав Прайс.
Він додав, що країни-кандидати, які бажають вступити в НАТО повинні відповідати стандартам організації для членства.
“З цією метою ми продовжуємо закликати уряд України до здійснення глибоких, всеосяжних і своєчасних реформ, необхідних для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої і вільної країни. Ми підтримуємо зусилля України з просування верховенства закону. Ми підтримуємо реформи і економічне зростання, і ми, звичайно ж, продовжуємо підтримувати нашого партнера Україну в боротьбі з російською агресією”, — розповів Прайс.
Додамо, Президент України Зеленський закликав НАТО підтримати його країну на шляху до членства.
Довідка
12 червня 2020 року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО.
Найближчою метою країни тепер є отримання Плану дій щодо членства в НАТО, заявив Президент Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі і зазначив, що отримання Україною Плану дій щодо членства стане справжнім сигналом для РФ, допоможе закінчити війну на Донбасі.