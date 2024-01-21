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США переосмислюють експорт газу, Європу це лякає

США переосмислюють експорт газу, Європу це лякає

Київ • УНН

 • 36049 перегляди

Переоцінка адміністрацією Байдена експорту природного газу з США у зв'язку з проблемами зміни клімату викликає занепокоєння в європейському енергетичному секторі, який покладається на цей експорт в умовах триваючого конфлікту з Росією. Посилення контролю за експортом газу може призвести до загострення напруженості в Європі, особливо якщо війна в Україні продовжиться.

Переосмислення адміністрацією президента США Джо Байдена експорту природного газу зі США, спричинене зміною клімату, лякає енергетичну галузь Європи. Про це пише POLITICO, передає УНН.

Деталі

Переоцінка того, як Міністерство енергетики затверджує дозволи на експорт газу загрожує зупинкою проєктів, від яких Європа залежить у своїх енергетичних потребах, доки вона намагається протистояти Росії в Україні.

Це лише один приклад того, як політичні пріоритети США – зниження залежності від вуглецю викопного палива, що забруднює викиди – можуть створити головний біль європейським лідерам і навіть зірвати спільні цілі безпеки трансатлантичних союзників.

Прихильники президента Джо Байдена в екологічному русі вітали новину про те, що Білий дім розглядає можливість посилення контролю за тим, як експорт газу погіршує зміну клімату. Це викликає напруженість для європейської промисловості, оскільки війна в Україні затягується.

За оцінками торгової асоціації EuroGas, Європейський Союз скоротив споживання російського газу до менш як третини зі 155 мільярдів кубометрів, які він імпортував у 2021 році. Це сталося за рахунок потроєння імпорту зрідженого природного газу зі США, який у 2023 році досяг 60 мільярдів кубічних метрів.

Цей СПГ став полегшенням для Європи і сприяв стабілізації цін на енергоносії в Європі, після періоду рекордно високих цін, викликаних падінням поставок з Росії

заявив Дідьє Холло, президент торгової асоціації EuroGas.

Відсутність додаткових потужностей з експорту газу до США "може призвести до збільшення та продовження глобального дисбалансу постачання", продовжив Холло.

Україна планує стати "газовим сейфом" Європи – Шмигаль19.01.24, 19:17 • 38975 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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