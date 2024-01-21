США переосмислюють експорт газу, Європу це лякає
Київ • УНН
Переоцінка адміністрацією Байдена експорту природного газу з США у зв'язку з проблемами зміни клімату викликає занепокоєння в європейському енергетичному секторі, який покладається на цей експорт в умовах триваючого конфлікту з Росією. Посилення контролю за експортом газу може призвести до загострення напруженості в Європі, особливо якщо війна в Україні продовжиться.
Переосмислення адміністрацією президента США Джо Байдена експорту природного газу зі США, спричинене зміною клімату, лякає енергетичну галузь Європи. Про це пише POLITICO, передає УНН.
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Переоцінка того, як Міністерство енергетики затверджує дозволи на експорт газу загрожує зупинкою проєктів, від яких Європа залежить у своїх енергетичних потребах, доки вона намагається протистояти Росії в Україні.
Це лише один приклад того, як політичні пріоритети США – зниження залежності від вуглецю викопного палива, що забруднює викиди – можуть створити головний біль європейським лідерам і навіть зірвати спільні цілі безпеки трансатлантичних союзників.
Прихильники президента Джо Байдена в екологічному русі вітали новину про те, що Білий дім розглядає можливість посилення контролю за тим, як експорт газу погіршує зміну клімату. Це викликає напруженість для європейської промисловості, оскільки війна в Україні затягується.
За оцінками торгової асоціації EuroGas, Європейський Союз скоротив споживання російського газу до менш як третини зі 155 мільярдів кубометрів, які він імпортував у 2021 році. Це сталося за рахунок потроєння імпорту зрідженого природного газу зі США, який у 2023 році досяг 60 мільярдів кубічних метрів.
Цей СПГ став полегшенням для Європи і сприяв стабілізації цін на енергоносії в Європі, після періоду рекордно високих цін, викликаних падінням поставок з Росії
Відсутність додаткових потужностей з експорту газу до США "може призвести до збільшення та продовження глобального дисбалансу постачання", продовжив Холло.
Україна планує стати "газовим сейфом" Європи – Шмигаль19.01.24, 19:17 • 38975 переглядiв