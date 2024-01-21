США переосмысливают экспорт газа, Европу это пугает
Переоценка администрацией Байдена экспорта природного газа из США в связи с проблемами изменения климата вызывает беспокойство в европейском энергетическом секторе, который полагается на этот экспорт в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Усиление контроля за экспортом газа может привести к обострению напряженности в Европе, особенно если война в Украине продолжится.
Увеличилось количество северокорейских перебежчиков в 2023 году, включая молодежь и элиту
По данным Министерства объединения Южной Кореи, количество северокорейских дезертиров, особенно молодежи и элиты, выросло в 2023 году по сравнению с предыдущими двумя годами. На это повлияли различные факторы, в частности несогласие с режимом Ким Чен Ына и нехватка продовольствия.
Украина нуждается в большем количестве оружия - Подоляк
Советник президента Украины Михаил Подоляк призвал союзников предоставить дополнительное вооружение для поддержки военных усилий страны против России. Он отмечает потребность в высокотехнологичном вооружении и отмечает, что длина линии фронта в 1300 километров требует большего арсенала.
Пентагону запретили покупать аккумуляторы у крупнейших китайских компаний
Американские законодатели ввели в действие запрет на закупку Министерством обороны аккумуляторов у шести крупнейших китайских производителей, включая CATL и BYD, начиная с октября 2027 года. Это правило является частью Закона об ассигнованиях на национальную оборону и имеет целью сориентировать бизнес на надежные материалы и компании, которым можно доверять.
В России суд оправдал участника войны в Украине, обвиняемого в убийстве сослуживца по службе
Российский суд оправдал Заинди Такаева, солдата-контрактника из Чечни, обвиняемого в убийстве своего сослуживца Магомеда Шахбанова в Первомайске, Украина. Решение, которое считается первым известным оправданием участника украинского конфликта, оспаривается в апелляционном порядке.
В Туле раздаются взрывы, возможны попадания - СМИ
Сообщается о взрывах возле российского завода в Туле, где собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С/С1" и бронетехнику. Причиной называют неизвестные БПЛА, которые атаковали территорию.
ЕС разработал проект мирного плана из десяти пунктов для урегулирования израильско-палестинского конфликта
Европейский Союз (ЕС) разработал проект мирного плана из десяти пунктов для урегулирования израильско-палестинского конфликта, который предусматривает создание независимого палестинского государства, живущего в мире с Израилем. Проект появился накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
На оккупированных территориях россияне создают пропагандистские группы из пенсионеров - ЦНС
Россияне формируют пропагандистские группы из пенсионеров на оккупированных территориях, чтобы склонить общественное мнение в пользу Путина, сообщает Центр национального сопротивления. Этих пенсионеров используют для того, чтобы они рассказывали местным СМИ о своих плохих условиях жизни при Украине и агитировали за Путина.
В Украину вскоре приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - Галущенко
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Украину на фоне обострения проблем на Запорожской АЭС из-за ухудшения состояния оборудования. Несмотря на то, что российские оккупанты разрешили экспертам МАГАТЭ доступ к станции, ситуация приближается к критической точке.
В России сбили беспилотники в Смоленской и Тульской областях
Российские системы противовоздушной обороны сбили один беспилотник над Смоленской областью и еще один над Тульской областью, в результате чего никто не пострадал и не погиб. Инцидент, о котором сообщило Министерство обороны, произошел 20 января.