США переосмысливают экспорт газа, Европу это пугает

Переосмысление администрацией президента США Джо Байдена экспорта природного газа из США, вызванное изменением климата, пугает энергетическую отрасль Европы. Об этом пишет POLITICO, передает УНН.

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Переоценка того, как Министерство энергетики утверждает разрешения на экспорт газа грозит остановкой проектов, от которых Европа зависит в своих энергетических потребностях, пока она пытается противостоять России в Украине.

Это лишь один пример того, как политические приоритеты США - снижение зависимости от углерода ископаемого топлива, загрязняющего выбросы - могут создать головную боль европейским лидерам и даже сорвать общие цели безопасности трансатлантических союзников.

Сторонники президента Джо Байдена в экологическом движении приветствовали новость о том, что Белый дом рассматривает возможность усиления контроля за тем, как экспорт газа ухудшает изменение климата. Это вызывает напряженность для европейской промышленности, поскольку война в Украине затягивается.

По оценкам торговой ассоциации EuroGas, Европейский Союз сократил потребление российского газа до менее трети из 155 миллиардов кубометров, которые он импортировал в 2021 году. Это произошло за счет утроения импорта сжиженного природного газа из США, который в 2023 году достиг 60 миллиардов кубических метров.

Этот СПГ стал облегчением для Европы и способствовал стабилизации цен на энергоносители в Европе, после периода рекордно высоких цен, вызванных падением поставок из России заявил Дидье Холло, президент торговой ассоциации EuroGas.

Отсутствие дополнительных мощностей по экспорту газа в США "может привести к увеличению и продолжению глобального дисбаланса поставок", продолжил Холло.

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