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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 325 млн дол

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 325 млн дол

Київ • УНН

 • 580329 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони США.

Цитата

«Сьогодні Міністерство оборони оголосило про нову критичну допомогу Україні в галузі безпеки. Це включає в себе санкціонування президентом скорочення допомоги в галузі безпеки зі збільшенням кількості боєприпасів для наданих США HIMARS, артилерійських снарядів і протитанкових засобів, необхідних для посилення захисників України на полі бою, на суму до 325 мільйонів доларів», - йдеться в повідомленні.

До нового пакету допомоги Україні увійшли:

  • Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • Ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • Системи протитанкового озброєння АТ-4;
  • Протитанкові міни;
  • Підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • Понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • Чотири машини тилового забезпечення;
  • Високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
  • Обладнання для охорони портів і гаваней;
  • Запасні частини та інше польове обладнання.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що США оголосить новий пакет військової допомоги для України.

Finacial Times, посилаючись на трьох посадовців, поінформованих про підготовку до зустрічі, повідомила, що під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", Київ нібито проситиме у країн-союзниць терміново поставити зенітні ракети для систем протиповітряної оборони.

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