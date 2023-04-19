США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 325 млн дол
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони США.
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«Сьогодні Міністерство оборони оголосило про нову критичну допомогу Україні в галузі безпеки. Це включає в себе санкціонування президентом скорочення допомоги в галузі безпеки зі збільшенням кількості боєприпасів для наданих США HIMARS, артилерійських снарядів і протитанкових засобів, необхідних для посилення захисників України на полі бою, на суму до 325 мільйонів доларів», - йдеться в повідомленні.
До нового пакету допомоги Україні увійшли:
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- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
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- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
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- Ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
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- Системи протитанкового озброєння АТ-4;
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- Протитанкові міни;
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- Підривні боєприпаси для подолання перешкод;
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- Понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
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- Чотири машини тилового забезпечення;
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- Високоточні авіаційні боєприпаси;
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- Контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
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- Обладнання для охорони портів і гаваней;
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- Запасні частини та інше польове обладнання.
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Доповнення
Раніше повідомлялося, що США оголосить новий пакет військової допомоги для України.
Finacial Times, посилаючись на трьох посадовців, поінформованих про підготовку до зустрічі, повідомила, що під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", Київ нібито проситиме у країн-союзниць терміново поставити зенітні ракети для систем протиповітряної оборони.