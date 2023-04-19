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США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 325 млн дол

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 325 млн дол

Киев • УНН

 • 580325 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 млн дол. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны США.

Цитата

«Сегодня Министерство обороны объявило о новой критической помощи Украине в области безопасности. Это включает в себя санкционирование президентом сокращения помощи в области безопасности с увеличением количества боеприпасов для предоставленных США HIMARS, артиллерийских снарядов и противотанковых средств, необходимых для усиления защитников Украины на поле боя, на сумму до 325 миллионов долларов», - говорится в сообщении.

В новый пакет помощи Украине вошли:

  • Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • Ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • Системы противотанкового вооружения АТ-4;
  • Противотанковые мины;
  • Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • Более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • Четыре машины тылового обеспечения;
  • Высокоточные авиационные боеприпасы;
  • Контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • Оборудование для охраны портов и гаваней;
  • Запасные части и другое полевое оборудование.

Дополнение

Ранее сообщалось, что США объявит новый пакет военной помощи для Украины.

Finacial Times, ссылаясь на трех должностных лиц, информированных о подготовке к встрече, сообщила, что во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", Киев якобы будет просить у стран-союзниц срочно поставить зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны.

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