США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 325 млн дол
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 млн дол. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны США.
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«Сегодня Министерство обороны объявило о новой критической помощи Украине в области безопасности. Это включает в себя санкционирование президентом сокращения помощи в области безопасности с увеличением количества боеприпасов для предоставленных США HIMARS, артиллерийских снарядов и противотанковых средств, необходимых для усиления защитников Украины на поле боя, на сумму до 325 миллионов долларов», - говорится в сообщении.
В новый пакет помощи Украине вошли:
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- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
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- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
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- Ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
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- Системы противотанкового вооружения АТ-4;
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- Противотанковые мины;
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- Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
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- Более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
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- Четыре машины тылового обеспечения;
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- Высокоточные авиационные боеприпасы;
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- Контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
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- Оборудование для охраны портов и гаваней;
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- Запасные части и другое полевое оборудование.
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Дополнение
Ранее сообщалось, что США объявит новый пакет военной помощи для Украины.
Finacial Times, ссылаясь на трех должностных лиц, информированных о подготовке к встрече, сообщила, что во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", Киев якобы будет просить у стран-союзниц срочно поставить зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны.