США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 325 млн дол

Цитата

«Сегодня Министерство обороны объявило о новой критической помощи Украине в области безопасности. Это включает в себя санкционирование президентом сокращения помощи в области безопасности с увеличением количества боеприпасов для предоставленных США HIMARS, артиллерийских снарядов и противотанковых средств, необходимых для усиления защитников Украины на поле боя, на сумму до 325 миллионов долларов», - говорится в сообщении.

В новый пакет помощи Украине вошли:



Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);



155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;



Ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);



Системы противотанкового вооружения АТ-4;



Противотанковые мины;



Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;



Более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;



Четыре машины тылового обеспечения;



Высокоточные авиационные боеприпасы;



Контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;



Оборудование для охраны портов и гаваней;



Запасные части и другое полевое оборудование.



Дополнение

Ранее сообщалось, что США объявит новый пакет военной помощи для Украины.

Finacial Times, ссылаясь на трех должностных лиц, информированных о подготовке к встрече, сообщила, что во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", Киев якобы будет просить у стран-союзниц срочно поставить зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны.