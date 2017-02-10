США не варто втручатися в європейську політику - Ф.Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сполученим Штатам не слід втручатися в європейську політику, так само, як ЄС не втручається в американські справи. Про це заявила журналістам у Вашингтоні верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає УНН із посиланням на AFP.
"Ми не втручаємося в політику США. І європейці розраховують, що Америка також не втручатиметься в політику Європи", - сказала глава європейської дипломатії.
Раніше Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що їй не відомо про можливу зміну політики щодо України з приходом нового президента Дональда Трампа у США, однак ЄС все ж залишається непохитним у невизнанні анексії Криму та у необхідності імплементації мінських угод.
Крім того, Ф.Могеріні зазначила, що економічні санкції Євросоюзу, введені проти Росії у зв’язку з ситуацією в Україні, залишаться пов’язаними з процесом виконання мінських угод, незважаючи на те, якої позиції щодо цього буде дотримуватися майбутня адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом.