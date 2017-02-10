США не стоит вмешиваться в европейскую политику - Ф.Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Соединенным Штатам не следует вмешиваться в европейскую политику, так же, как ЕС не вмешивается в американские дела. Об этом заявила журналистам в Вашингтоне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка также не будет вмешиваться в политику Европы", - сказала глава европейской дипломатии.
Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ей не известно о возможной смене политики в отношении Украины с приходом нового президента Дональда Трампа в США, однако ЕС все же остается непреклонным в непризнании аннексии Крыма и в необходимости имплементации минских соглашений .
Кроме того, Ф.Могерини отметила, что экономические санкции Евросоюза, введенные против России в связи с ситуацией в Украине , останутся связанными с процессом выполнения минских соглашений, несмотря на то, какой позиции относительно этого будет придерживаться будущая администрация США во главе с Дональдом Трампом.