США не стоит вмешиваться в европейскую политику - Ф.Могерини

"Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка также не будет вмешиваться в политику Европы", - сказала глава европейской дипломатии.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ей не известно о возможной смене политики в отношении Украины с приходом нового президента Дональда Трампа в США, однако ЕС все же остается непреклонным в непризнании аннексии Крыма и в необходимости имплементации минских соглашений .

Кроме того, Ф.Могерини отметила, что экономические санкции Евросоюза, введенные против России в связи с ситуацией в Украине , останутся связанными с процессом выполнения минских соглашений, несмотря на то, какой позиции относительно этого будет придерживаться будущая администрация США во главе с Дональдом Трампом.