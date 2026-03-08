США не планують відмовлятися від санкцій проти росії – міністр енергетики Райт
Київ • УНН
Міністр енергетики Кріс Райт заявив про збереження санкційного курсу проти рф. Вашингтон шукає баланс між стримуванням агресора та стабільністю ринку.
Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Вашингтон не збирається повністю скасовувати санкційну політику щодо російської федерації. Попри можливість послаблення окремих заходів, загальний курс на обмеження залишиться незмінним. Таким чином посадовець спростував частину припущень щодо радикальної зміни стратегії Білого дому на енергетичному ринку. Про це пише УНН.
Деталі
Заява міністра пролунала на тлі повідомлень міністра фінансів США Скота Бессента про те, що США нібито розглядають варіант зняття нафтових санкцій із росії для стабілізації світових цін.
Така необхідність виникла через дії Ірану, який заблокував Ормузьку протоку, що спричинило дефіцит сировини. Однак Райт підкреслив, що США також не планують завдавати військових ударів по енергетичній промисловості Ірану, попри загострення конфлікту на Близькому Сході.
Вашингтон може послабити деякі заходи, але сама санкційна політика залишиться
Подальші кроки Вашингтона
Наразі американська адміністрація шукає баланс між необхідністю стримування агресорів та недопущенням енергетичного колапсу. Хоча санкції проти російського палива залишаються чинними, Білий дім зосереджений на пошуку альтернативних шляхів постачання нафти в обхід заблокованої протоки.
