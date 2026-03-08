$43.810.0050.900.00
Financial Times

США не планируют отказываться от санкций против России – министр энергетики Райт

Киев • УНН

 • 1574 просмотра

Министр энергетики Крис Райт заявил о сохранении санкционного курса против РФ. Вашингтон ищет баланс между сдерживанием агрессора и стабильностью рынка.

США не планируют отказываться от санкций против России – министр энергетики Райт

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон не собирается полностью отменять санкционную политику в отношении Российской Федерации. Несмотря на возможность ослабления отдельных мер, общий курс на ограничения останется неизменным. Таким образом, чиновник опроверг часть предположений о радикальном изменении стратегии Белого дома на энергетическом рынке. Об этом пишет УНН.

Детали

Заявление министра прозвучало на фоне сообщений министра финансов США Скота Бессента о том, что США якобы рассматривают вариант снятия нефтяных санкций с России для стабилизации мировых цен.

Такая необходимость возникла из-за действий Ирана, который заблокировал Ормузский пролив, что привело к дефициту сырья. Однако Райт подчеркнул, что США также не планируют наносить военные удары по энергетической промышленности Ирана, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Вашингтон может ослабить некоторые меры, но сама санкционная политика останется

- отметил Райт.

Дальнейшие шаги Вашингтона

Сейчас американская администрация ищет баланс между необходимостью сдерживания агрессоров и недопущением энергетического коллапса. Хотя санкции против российского топлива остаются в силе, Белый дом сосредоточен на поиске альтернативных путей поставок нефти в обход заблокированного пролива.

США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент07.03.26, 01:10 • 58412 просмотров

Степан Гафтко

Санкции
Энергетика
Скотт Бессент
Белый дом
Соединённые Штаты
Иран