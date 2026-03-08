США не планируют отказываться от санкций против России – министр энергетики Райт

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон не собирается полностью отменять санкционную политику в отношении Российской Федерации. Несмотря на возможность ослабления отдельных мер, общий курс на ограничения останется неизменным. Таким образом, чиновник опроверг часть предположений о радикальном изменении стратегии Белого дома на энергетическом рынке. Об этом пишет УНН.

Заявление министра прозвучало на фоне сообщений министра финансов США Скота Бессента о том, что США якобы рассматривают вариант снятия нефтяных санкций с России для стабилизации мировых цен.

Такая необходимость возникла из-за действий Ирана, который заблокировал Ормузский пролив, что привело к дефициту сырья. Однако Райт подчеркнул, что США также не планируют наносить военные удары по энергетической промышленности Ирана, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Вашингтон может ослабить некоторые меры, но сама санкционная политика останется