США не будуть присутні на зустрічах G20, якщо там буде росія – Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. США відмовляться від участі в самітах G20, на яких буде присутня росія. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен на слуханнях у середу, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Президент Байден ясно дав зрозуміти, і я, безумовно, згодна з ним, що для росії не може бути business as usual ні в одному з фінансових інститутів. Він попросив виключити росію з G20, і ясно дав зрозуміти своїм колегам в Індонезія, що ми не будемо брати участь у ряді зустрічей, якщо будуть присутні росіяни", — заявила Йеллен.
Раніше
Агенство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, офіційні особи, в тому числі з США, працювали над тим, щоб домогтися від Індонезії виключення російського президента з майбутньої зустрічі двадцятки, або принаймні засудження його вторгнення в Україну.
Крім того, за даними агентства, представники адміністрації Білого дому розглядали можливість не брати участь президенту США Джо Байдену в майбутній зустрічі.
Нагадаємо
Польща минулого місяця заявила, що запропонувала офіційним особам США виключити росію з G20 на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну.
Президент Байден пізніше заявив, що підтримує таку пропозицію.
Пізніше ЗМІ повідомили, що володимир путін планує відвідати саміт групи країн з найбільшими економіками G20.