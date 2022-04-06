США не будуть присутні на зустрічах G20, якщо там буде росія – Мінфін

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 64428 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 74269 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 84486 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 89661 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 100027 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 152514 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71470 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152155 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110044 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69520 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3м/с
60%
Популярнi новини

Навіть організували Макдональдс: громадяни Китаю, взяті в полон, задоволені ставленням України до них

14 квітня, 15:57 • 10335 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24938 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 14066 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 10767 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 14942 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 64428 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 152514 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175862 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152155 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263348 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96812 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99385 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43936 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47300 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61881 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

США не будуть присутні на зустрічах G20, якщо там буде росія – Мінфін

Київ • УНН

 • 149489 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. США відмовляться від участі в самітах G20, на яких буде присутня росія. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен на слуханнях у середу, пише УНН з посиланням на Reuters.

США не будуть присутні на зустрічах G20, якщо там буде росія – Мінфін

Цитата

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, і я, безумовно, згодна з ним, що для росії не може бути business as usual ні в одному з фінансових інститутів. Він попросив виключити росію з G20, і ясно дав зрозуміти своїм колегам в Індонезія, що ми не будемо брати участь у ряді зустрічей, якщо будуть присутні росіяни", — заявила Йеллен.

Раніше

Агенство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, офіційні особи, в тому числі з США, працювали над тим, щоб домогтися від Індонезії виключення російського президента з майбутньої зустрічі двадцятки, або принаймні засудження його вторгнення в Україну.

Крім того, за даними агентства, представники адміністрації Білого дому розглядали можливість не брати участь президенту США Джо Байдену в майбутній зустрічі.

Нагадаємо

Польща минулого місяця заявила, що запропонувала офіційним особам США виключити росію з G20 на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну.

Президент Байден пізніше заявив, що підтримує таку пропозицію.

Пізніше ЗМІ повідомили, що володимир путін планує відвідати саміт групи країн з найбільшими економіками G20.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.10
Bitcoin
$84,896.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,227.56
Ethereum
$1,631.41