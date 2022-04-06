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США не будут присутствовать на встречах G20, если там будет россия - Минфин

Киев • УНН

 • 149489 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. США откажутся от участия в саммитах G20, на которых будет присутствовать россия. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в среду, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

США не будут присутствовать на встречах G20, если там будет россия - Минфин

Цитата

"Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, согласна с ним, что для россии не может быть business as usual ни в одном из финансовых институтов. Он попросил исключить Россию из G20, и ясно дал понять своим коллегам в Индонезия, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если будут присутствовать россияне", — заявила Йеллен.

Ранее

Агенство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, официальные лица, в том числе из США, работали над тем, чтобы добиться от Индонезии исключения российского президента с предстоящей встречи двадцатки, или по крайней мере осуждения его вторжения в Украину.

Кроме того, по данным агентства, представители администрации белого дома рассматривали возможность не участвовать президенту США Джо Байдену в предстоящей встрече.

Напомним

Польша в прошлом месяце заявила, что предложила официальным лицам США исключить россию из G20 на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину.

Президент Байден позже заявил, что поддерживает такое предложение.

Позже СМИ сообщили, что владимир путин планирует посетить саммит группы стран с крупнейшими экономиками G20.

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