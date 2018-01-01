США нададуть підтримку учасникам іранських антиурядових протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Адміністрація президента Дональда Трампа надасть підтримку учасникам акцій протестів в Ірані. Це обіцяв у понеділок віце-президент США Майкл Пенс, інформує УНН.
“Президент Дональд Трамп і я, віце-президент США, не повторимо ганебну помилку, що допускалася в нашій країні в минулому, коли інші стояли у стороні та ігнорували героїчний опір іранського народу, який веде боротьбу з жорстоким режимом, — написав він у своєму Twitter. — наростаючий опір іранського народу сьогодні дає надію і віру всім тим, хто бореться за свободу, бореться проти тиранії”.
“Ми не повинні і не підведемо їх очікування”, — підкреслив Пенс.
Нагадаємо, президент Ісламської Республіки Ірану Хасан Роухані вважає, що масові акції протесту, які тривають в Ісламській республіці з четверга, викликані внутрішніми проблемами і втручанням інших держав у життя країни. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху спростував обвинувачення президента Ірану Хасана Роухані стосовно причетності єврейської держави до іранських антиурядових протестів.