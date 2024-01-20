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США готуються провести першу в історії страту газом азоту

США готуються провести першу в історії страту газом азоту

Київ • УНН

 • 51643 перегляди

У США готуються до першої страти через удушення газом азоту, призначеної на 25 січня в штаті Алабама, до якої має бути приведений ув'язнений Кеннет Сміт. Правозахисники виступили проти цього методу, посилаючись на порушення міжнародних договорів проти тортур.

У США розпочали підготовку до першої в історії страти газом азоту. Це викликало занепокоєння щодо прав людини. Пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Перша в історії страта шляхом удушення газом азотом має відбутись в Алабамі 25 січня.

Стратять Кеннета Сміта, засудженого за вбивство за наймом у 1988 році.

Повідомляється, що до обличчя Кеннета виконавці страти прив’яжуть маску, з’єднану з балоном з азотом, призначеним для позбавлення його кисню.

Правозахисники та експерти Організації Об’єднаних Націй розкритикували цей метод, заявивши, що він, ймовірно, порушить міжнародний договір проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, покарань.

Проти такого методу виступає й сам засуджений  58-річний Сміт. Він подав до суду на Департамент виправних установ штату Алабама, стверджуючи, що запропонований метод пов’язаний з небезпечними ризиками, зокрема те, що маска з його обличчям може бути зламана, через що в нього потрапить кисень, що завадить страті. Такий сценарій може спровокувати інсульт або залишити Сміта в постійному вегетативному стані, стверджував він.

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Однак, Федеральний суддя виніс рішення проти нього, заявивши, що він навряд чи покаже, що новий метод є жорстоким або незвичним покаранням. Роберт Грасс, адвокат, який представляє інтереси Сміта, сказав, що планує подати апеляцію.

Додатково

Сміта мали стратити шляхом смертельної ін’єкції ще в листопаді 2022 року. Однак численні спроби вставити внутрішньовенну лінію виявилися невдалими. Так вбивця уникнув покарання.

Reuters зазначає, що США стає дедалі важче отримати барбітурати, що зазвичай використовуються в протоколах виконання смертельних ін’єкцій. Частково це сталось через європейську заборону, яка забороняє фармацевтичним компаніям продавати ліки, що використовуються під час страт. Через що деякі штати намагалися відродити старі методи, такі як розстріли. Алабама, Міссісіпі та Оклахома запровадили нові протоколи на основі газу.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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