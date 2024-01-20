США готовятся провести первую в истории казнь газом азота

В США начали подготовку к первой в истории казни газом азота. Это вызвало беспокойство относительно прав человека. Пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Первая в истории казнь путем удушения газом азотом должна состояться в Алабаме 25 января.

Казнят Кеннета Смита, осужденного за убийство по найму в 1988 году.

Сообщается, что к лицу Кеннета исполнители казни привяжут маску, соединенную с баллоном с азотом, предназначенным для лишения его кислорода.

Правозащитники и эксперты Организации Объединенных Наций раскритиковали этот метод, заявив, что он, вероятно, нарушит международный договор против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство наказаний.

Против такого метода выступает и сам осужденный 58-летний Смит. Он подал в суд на Департамент исправительных учреждений штата Алабама, утверждая, что предложенный метод связан с опасными рисками, в частности то, что маска с его лицом может быть сломана, из-за чего в него попадет кислород, что помешает казни. Такой сценарий может спровоцировать инсульт или оставить Смита в постоянном вегетативном состоянии, утверждал он.

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Однако, Федеральный судья вынес решение против него, заявив, что он вряд ли покажет, что новый метод является жестоким или необычным наказанием. Роберт Грасс, адвокат, представляющий интересы Смита, сказал, что планирует подать апелляцию.

Дополнительно

Смита должны были казнить путем смертельной инъекции еще в ноябре 2022 года. Однако многочисленные попытки вставить внутривенную линию оказались неудачными. Так убийца избежал наказания.

Reuters отмечает, что США становится все труднее получить барбитураты, которые обычно используются в протоколах выполнения смертельных инъекций. Частично это произошло из-за европейского запрета, который запрещает фармацевтическим компаниям продавать лекарства, используемые во время казней. Из-за чего некоторые штаты пытались возродить старые методы, такие как расстрелы. Алабама, Миссисипи и Оклахома ввели новые протоколы на основе газа.