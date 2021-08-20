США евакуювали з Афганістану вже 13 тисяч людей

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“Це — один з найбільших і найскладніших авіамостів в історії”. “Я не можу обіцяти, яким буде кінцевий результат”, — зазначив президент, цитує DW.

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Водночас Байден заявив, що всіх американців, які хочуть повернутися до США, буде вивезено з Афганістану. “Ми доставимо вас додому”, — сказав він. Президент також пообіцяв евакуювати з країни стільки афганських союзників, наскільки це можливо.

За його словами, відколи 14 серпня почалася евакуація, США вивезли повітрям з Афганістану приблизно 13 тисяч осіб. Лише в четвер, 19 серпня, було евакуйовано 5700 людей.

Нагадаємо

США хочуть завершити евакуацію до 31 серпня, повідомив, своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Утім, за його словами, деякі країни-члени Альянсу порушують питання щодо подовження цього терміну, щоб вивезти з Афганістану більше людей. Раніше Байден заявляв, що американські військові, які забезпечують евакуацію, можуть залишитися в аеропорту Кабула й довше.