США: декілька людей постраждали під час стрілянини у Вірджинії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Декілька людей отримали в суботу поранення в результаті стрілянини в місті Вірджинія-Біч (штат Вірджинія). Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter на сторінці місцевого відділення поліції, передає УНН.
Цитата
"Поліція Вірджинії-Біч розслідує стрілянину з декількома потерпілими, чиї поранення можуть становити загрозу життю", - наголошується в тексті.
Деталі
Уточнюється, що на місці події знаходяться численні співробітники правоохоронних органів.
Що передувало
Минулого тижня у Техасі сталася стрілянина в нічному клубі, внаслідок якої одна людина загинула, ще п’ятеро — поранені.
Після цього десять осіб, включаючи офіцера поліції, загинули під час стрілянини в супермаркеті King Soopers в американському місті Боулдер, штат Колорадо.