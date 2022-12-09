Спроба держперевороту в Німеччині: терористи перевіряли солдат через ясновидців на "надійність"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Під час обшуків обвинувачених у підготовці до держперевороту в Німеччині правоохоронці виявили велику кількість зброї та готівки. Також, за даними слідчих, до мережі входили двоє "ясновидців", які мали перевіряти потенційних соратників на "надійність", пише УНН з посиланням на Spiegel.
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Глава Федерального управління кримінальної поліції Хольгер Мюнх повідомив, що у процесі обшуків у 54 підозрюваних знайшли велику кількість зброї, зокрема гвинтівки та боєприпаси. Крім цього, за попередньою оцінкою, офіцери вилучили понад 130 000 євро готівкою та значну кількість золота та срібла.
За інформацією Spiegel, правоохоронці знайшли в будинках підозрюваних дев'ятиміліметрові пістолети, мечі, ножі, електрошокери, бойові шоломи, прилади нічного бачення та табельну зброю поліцейського. Журналісти повідомляють, що однією з обвинувачуваних є старша інспекторка Івонн Г., яка працювала офіцером кримінальної поліції в окружному поліцейському управлінні. Іншим обвинуваченим є державний охоронець з Нижньої Саксонії, який, ймовірно, тривалий час був на лікарняному. Правоохоронці також підозрюють у змові головного інспектора Нижньої Саксонії Міхаель Ф., відомого як "громадянина Рейху" і відстороненого від служби.
Повідомляється, що серед членів мережі були люди різних професій: шеф-гурман, майстер-покрівельник, пілот, доктор права та класичний співак-тенор. Також є інформація, що заможний лікар відповідав за "духовні проблеми" і пожертвував групі 20 000 євро. Був також тісний контакт із двома "ясновидцями", які мали перевірити потенційних соратників на "надійність", пише видання.
Нагадаємо
Вранці 7 грудня у Німеччині затримали 25 осіб за підозрою у підготовці держперевороту. Повідомляється, що німецькі правоохоронці підозрюють 52 осіб, 25 з яких затримали.
За даними німецьких ЗМІ, "главою" нової держави мав стати принц Генріх XIII з Тюрингії, до уряду мала увійти колишня депутатка парламенту ФРН Біргіт Мальзак-Вінкеманн, а “військовий підрозділ” очолив би колишній командир елітного підрозділу Бундесверу.
Генеральний прокурор ФРН Петер Франк заявив, що після загальнонаціональних рейдів 13 підозрюваних у змові держперевороту в Німеччині перебувають під вартою.