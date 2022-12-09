Попытка госпереворота в Германии: террористы проверяли солдат с помощью ясновидящих на "надежность"

Детали

Глава Федерального управления криминальной полиции Хольгер Мюнх сообщил, что в процессе обысков у 54 подозреваемых нашли большое количество оружия, в том числе винтовки и боеприпасы. Кроме этого, по предварительной оценке, офицеры изъяли более 130 000 евро наличными и значительное количество золота и серебра.

По информации Spiegel, правоохранители нашли в домах подозреваемых девятимиллиметровые пистолеты, мечи, ножи, электрошокеры, боевые шлемы, приборы ночного видения и табельное оружие полицейского. Журналисты сообщают, что одним из обвиняемых является старшая инспектор Ивонн Г., работавшая офицером криминальной полиции в окружном полицейском управлении. Другим обвиняемым является государственный охранник из Нижней Саксонии, который, вероятно, долгое время был на больничном. Правоохранители также подозревают в сговоре главного инспектора Нижней Саксонии Михаэль Ф., известного как "гражданина Рейха" и отстраненного от службы.

Сообщается, что среди членов сети были люди разных профессий: шеф-гурман, мастер-кровельщик, пилот, доктор права и классический певец-тенор. Также есть информация, что богатый врач отвечал за "духовные проблемы" и пожертвовал группе 20 000 евро. Был также тесный контакт с двумя "ясновидцами", которые должны проверить потенциальных соратников на "надежность", пишет издание.

Напомним

Утром 7 декабря в Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Сообщается, что немецкие правоохранители подозревают 52 человека, 25 из которых задержали.

По данным немецких СМИ, "главой" нового государства должен был стать принц Генрих XIII из Тюрингии, в правительство должна была войти бывшая депутат парламента ФРГ Биргит Мальзак-Винкеманн, а “военное подразделение” возглавил бы бывший командир элитного подразделения Бундесвера.

Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк заявил, что после общенациональных рейдов 13 подозреваемых в сговоре госпереворота в Германии находятся под стражей.