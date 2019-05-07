Справу Олеся Бузини буде розглядати новий склад суду

"На засіданні в понеділок головуючий Євген Сидоров заявив про самовідвід", - зазначила прес-секретарка прокуратури Надія Максимець.

Також, за її словами, Сидоров заявив, що інформація про навмисне затягування справи судом не відповідає дійсності, адже з початку минулого року було проведено 25 засідань.

"Окремі учасники процесу зробили всі можливі заходи для дискредитації складу суду в цілому і мене як головуючого судді", - зазначив Сидоров, мотивуючи свій самовідвід.

Суд присяжних, за словами прес-секретаря прокуратури, задовольнив самовідвід головуючого, а кримінальне провадження у справі було направлено керівнику апарату Шевченківського районного суду для "вирішення питання про формування нового складу суду".

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Нагадаємо, 16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову. МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня. Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву до 24 квітня 2018 року в підготовчому засіданні з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука у вбивстві журналіста Олеся Бузини у зв’язку із зайнятістю суддів в інших засіданнях.