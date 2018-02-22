Суд переніс розгляд справи щодо вбивства Бузини на 24 квітня

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву до 24 квітня у підготовчому засіданні з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука у вбивстві журналіста Олеся Бузини у зв’язку із зайнятістю суддів в інших засіданнях, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook прес-секретаря прокуратури Києва Надії Максимець.