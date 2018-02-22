Суд переніс розгляд справи щодо вбивства Бузини на 24 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву до 24 квітня у підготовчому засіданні з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука у вбивстві журналіста Олеся Бузини у зв’язку із зайнятістю суддів в інших засіданнях, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook прес-секретаря прокуратури Києва Надії Максимець.
“Суд у справі щодо вбивства О.Бузини прервався через зайнятість в інших судових процесах, а також для надання можливості стороні захисту ознайомитися зі скаргою потерпілої, заявленою її представником у засіданні”, — написала вона.
Н.Максимець уточнила, що засідання відкладено до 24 квітня цього року.
Нагадаємо, 27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини.
16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.
МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.