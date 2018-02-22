Суд перенес рассмотрение дела об убийстве Бузины на 24 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв до 24 апреля в подготовительном заседании по рассмотрению уголовного производства по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве журналиста Олеся Бузины в связи с занятостью судей в других заседаниях, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец.
“Суд по делу об убийстве О.Бузины прервался из-за занятости в других судебных процессах, а также для предоставления возможности стороне защиты ознакомиться с жалобой потерпевшей, заявленной ее представителем в заседании”, — написала она.
Н.Максимец уточнила, что заседание отложено до 24 апреля этого года.
Напомним, 27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование относительно Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.
16 апреля 2015 года днем во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.
МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы — Андрею Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.