Дело Олеся Бузины будет рассматривать новый состав суда
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В деле об убийстве журналиста Олеся Бузины судья заявил о самоотводе, поэтому для дальнейшего рассмотрения будет сформирован новый состав суда. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, передает УНН со ссылкой на DW.
"На заседании в понедельник председательствующий Евгений Сидоров заявил о самоотводе", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.
Также, по ее словам, Сидоров заявил, что информация о преднамеренном затягивании дела судом не соответствует действительности, ведь с начала прошлого года было проведено 25 заседаний.
"Отдельные участники процесса сделали все возможные меры для дискредитации состава суда в целом и меня как судьи", - отметил Сидоров, мотивируя свой самоотвод.
Суд присяжных, по словам пресс-секретаря прокуратуры удовлетворил самоотвод председателя, а уголовное производство по делу было направлено руководителю аппарата Шевченковского районного суда для "решения вопроса о формировании нового состава суда".
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Напомним, 16 апреля 2015 года днем во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову. МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрей Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня. Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв до 24 апреля 2018 года в подготовительном заседании по рассмотрению уголовного производства по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве журналиста Олеся Бузины в связи с занятостью судей в других заседаниях.