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Генсек ООН закликав світову спільноту захищати журналістів

Генсек ООН закликав світову спільноту захищати журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до захисту журналістів, які ризикують життям заради правди. Праця журналістів гарантує, що істина ніколи не помре, хоча співробітникам ЗМІ заради цього іноді доводиться жертвувати життям, говориться у зверненні генсека з нагоди відзначення міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів, інформує УНН.

“Закликаю уряду та міжнародне співтовариство до захисту журналістів і створення умов, необхідних для їх роботи”, — сказав Гутерріш. “У цей день я віддаю належне журналістам, які виконують свою роботу кожен день, незважаючи на залякування і погрози, — продовжив генсек ООН. — Їхня праця і праця їх загиблих колег нагадує нам, що істина ніколи не помре. Настільки ж непохитною повинна залишатися і наша відданість основоположному праву на свободу вираження поглядів”.

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Гутерріш зазначив, що в світі за десять із гаком років більше тисячі журналістів були вбиті при виконанні своєї роботи, причому в дев’яти із десяти випадків справа залишається нерозслідуваною, а винних не притягують до відповідальності. Він додав, що тільки у цьому році були вбиті щонайменше 88 журналістів. “Жінки-журналісти часто наражаються на більшу небезпеку не тільки у зв’язку з професійною діяльністю, а й через свою стать”, — продовжив генсек ООН.

Гутерріш вказав, що багато тисяч працівників ЗМІ за останній рік зазнали нападів, переслідувань, затримання або тюремного ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями. “Це не може не викликати обурення, — підкреслив він. — Це не повинно ставати нормальним. Від нападів на журналістів страждає все суспільство в цілому”.

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Як раніше інформував УНН, 7-го травня 2016 року на сайті Центру “Миротворець” було викладено список із 4680 журналістів, які отримували акредитацію у “владних структурах” ДНР, та ризикували життям намагаючись розповісти, що відбувалося по той бік. До прізвищ, імен та по-батькові журналістів додавались номери їхніх мобільних телефонів та електронні адреси. Серед журналістів виявилися представники світових ЗМІ: AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters, Forbes. Після публікації близько 30-ти журналістів, які були згадані в базі даних, а також депутат Верховної Ради Вікторія Сюмар, написали відкритого листа з вимогою негайно прибрати конфіденційну інформацію журналістів із відкритого доступу. На вимогу групи журналістів, до яких доєдналася заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова, прокуратура міста Київ відкрила кримінальне провадження проти колектива Центру. Журналістка “Голосу Америки” Мирослава Гонгадзе (дружина вбитого у вересні 2000 року Георгія Гонгадзе) дала зрозуміти, що Комітет захисту журналістів у Нью-Йорку готує з цього приводу заяву. Пізніше з осудом публікації бази даних та з вимогою покарання співробітників Центру виступили представник ЄС в Україні Ян Томбінський, уповноважений ОБСЄ зі свободи преси Дуня Міятович, Держдеп США, омбудсмен України Валерія Лутковська та низка міжнародних журналістських організацій, таких як “Комітет Захисту Журналістів”.

Під тиском міжнародних правових організацій на сайті було опубліковано повідомлення, що сайт закриється. При цьому вся інформація з нього буде збережена і за обіцянкою радника глави МВС Зоряна Шкіряка буде викладена у відкритий доступ на інших сайтах.

Однак вже 19 травня 2016 року сайт знову відновив роботу, а 20 травня на ньому був опублікований оновлений список акредитованих владою самопроголошеної ДНР працівників ЗМІ.

Слід зазначити, що реальну картину ситуації у регіоні, де відбувається війна, ми можемо побачити тільки завдяки роботі журналістів, які працюють у зонах конфлікту.

У цьому контексті (зневага до журналістської діяльності та велика підтримка сайту з боку українських громадян) нагадуємо, що 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух у автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. Внаслідок вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет. За даними МВС слідство не має чітких підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Журналіст В’ячеслав Веремій помер від вогнепального поранення у лікарні 19 лютого 2014 року. Він зі своїм колегою повертався з редакції додому на таксі. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на машину напали озброєні невідомі, почали розгойдувати авто, витягли водія і пасажирів і почали їх бити. Дві людини отримали травми, а Веремій отримав вогнепальне поранення.

Слід зазначити, 16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову. МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня. Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву до 24 квітня 2018 року в підготовчому засіданні з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука у вбивстві журналіста Олеся Бузини у зв’язку із зайнятістю суддів в інших засіданнях.

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