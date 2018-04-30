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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Кількість загиблих журналістів через теракт у Кабулі зросла до 9

Київ • УНН

 • 9026 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Через теракт у Кабулі кількість загиблих журналістів зросла до 9 осіб. Про це написав на своєму мікроблозі у Twitter співголова Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт, передає УНН.

Кількість загиблих журналістів через теракт у Кабулі зросла до 9

"Дев’ять журналістів із 25 загиблих в результаті нової атаки терористів-смертників в Кабулі", - написав К.Більдт.

Нагадаємо, щонайменше 21 особа загинула в результаті подвійного теракту в Кабулі (Афганістан). Повідомлялось, що загинув фотограф Agency French Press Шах Марай, і крім того в теракті загинули ще три журналісти. Є інформація, що 27 осіб були госпіталізовані. Деякі з них знаходяться в критичному стані.

Крім того, сьогодні в Кандагарі (Афганістан) під час вибуху смертника загинули щонайменше 11 студентів медресе.

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