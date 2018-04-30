Количество погибших журналистов за теракта в Кабуле возросла до 9

"Девять журналистов из 25 погибших в результате новой атаки террористов-смертников в Кабуле", - написал К.Бильдт.

Напомним, по меньшей мере 21 человек погибли в результате двойного теракта в Кабуле (Афганистан). Сообщалось, что погиб фотограф Agency French Press Шах Мара, и кроме того в теракте погибли еще три журналиста. Есть информация, что 27 человек были госпитализированы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Кроме того, сегодня в Кандагаре (Афганистан) при взрыве смертника погибли по меньшей мере 11 студентов медресе.