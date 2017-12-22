Фігуранту справи про вбивство журналіста Веремія дали умовний термін
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Одному із фігурантів справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну суд виніс умовний термін покарання. Про це УНН повідомили у Шевченківському районному суді Києва.
"Підсудному винесено вирок - чотири роки позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном", - сказали у суді.
Варто зазначити, що в ході розслідування, справу Крисіна було перекваліфіковано статтю умисне вбивство на хуліганство.
Як повідомляв УНН, фігуранта в справі про вбивство журналіста В.Веремія відпустили на волю.
Нагадаємо, журналіст В’ячеслав Веремій помер від вогнепального поранення у лікарні 19 лютого 2014 року.
Він зі своїм колегою поверталися з редакції додому на таксі. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на машину напали озброєні невідомі, почали розгойдувати авто, витягли водія і пасажирів і почали їх бити. Дві людини отримали травми, а В.Веремій отримав вогнепальне поранення.