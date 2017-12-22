Фигуранту дела об убийстве журналиста Веремия дали условный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Одному из фигурантов дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысин суд вынес условный срок наказания. Об этом сообщили УНН в Шевченковском районном суде Киева.
"Подсудимому вынесен приговор - четыре года лишения свободы с двухлетним испытательным сроком", - сказали в суде.
Стоит отметить, что в ходе расследования, дело Крысина было переквалифицировано со статьи умышленное убийство на хулиганство.
Как сообщал УНН, фигуранта в деле об убийстве журналиста В.Веремия отпустили на свободу.
Напомним, журналист Вячеслав Веремий умер от огнестрельного ранения в больнице 19 февраля 2014.
Он со своим коллегой возвращались из редакции домой на такси. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве на машину напали вооруженные неизвестные, начали раскачивать авто, вытащили водителя и пассажиров и начали их бить. Два человека получили травмы, а В.Веремий получил огнестрельное ранение.