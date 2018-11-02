Гутерриш призвал мировое сообщество защищать журналистов

“Призываю правительства и международное сообщество к защите журналистов и созданию условий, необходимых для их работы”, — сказал Гутерриш. “В этот день я воздаю должное журналистам, которые выполняют свою работу каждый день, несмотря на запугивания и угрозы. Их труд и труд их погибших коллег напоминает нам, что истина никогда не умрет. Столь же непоколебимой должна оставаться и наша приверженность основополагающему праву на свободу выражения мнений”.

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Генсек ООН отметил, что в мире за десять с лишним лет более тысячи журналистов были убиты при выполнении своей работы, причем в девяти из десяти случаев дело остается нерасследованным, а виновных не привлекают к ответственности. Он добавил, что только в этом году были убиты по меньшей мере 88 журналистов. “Женщины-журналисты часто подвергаются большей опасности не только в связи с профессиональной деятельностью, но и по причине своего пола”, — продолжил генсек ООН.

Гутерришуказал, что многие тысячи работников СМИ за последний год подверглись нападениям, преследованиям, задержанию или тюремному заключению по сфабрикованным обвинениям. “Это не может не вызывать возмущения, — подчеркнул он. — Это не должно становиться нормальным. От нападений на журналистов страдает все общество в целом”.

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Как ранее информировал УНН, 7-го мая 2016 года на сайте Центра “Миротворец” был опубликован список с 4680 журналистов, получавших аккредитацию во “властных структурах” ДНР, и рисковали жизнью пытаясь рассказать, что происходило по ту сторону. К фамилиям, именам и отчествам журналистов добавлялись телефонные номера и электронные адреса. Среди журналистов оказались представители мировых СМИ: AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters, Forbes. После публикации, около 30 журналистов, упомянутых в базе данных, а также депутат Верховной Рады Виктория Сюмар, написали открытое письмо с требованием немедленно убрать конфиденциальную информацию журналистов из открытого доступа. По требованию группы журналистов, к которым присоединилась заместитель министра информационной политики Татьяна Попова, прокуратура города открыла уголовное производство против коллектива Центра. Журналистка “Голоса Америки” Мирослава Гонгадзе (жена убитого в сентябре 2000 года Георгия Гонгадзе) дала понять, что Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке готовит по этому поводу заявление. Позже с осуждением публикации базы данных и с требованием наказания сотрудников Центра выступили представитель ЕС в Украине Ян Томбинский, уполномоченный ОБСЕ по свободе прессы Дуня Миятович, Госдеп США, омбудсмен Украины Валерия Лутковская и ряд международных журналистских организаций, таких как “Комитет Защиты Журналистов ”.

Под давлением международных правовых организаций на сайте было опубликовано сообщение, что сайт закроется. При этом информация с него будет сохранена и по обещанию советника главы МВД Зоряна Шкиряка, будет выложена в открытый доступ на других сайтах.

Однако уже 19 мая 2016 года сайт снова возобновил работу, а 20 мая выл выложен “обновленный” список аккредитованных властями самопровозглашенной “ДНР” работников СМИ.

Следует отметить, что реальную картину ситуации в регионе, где идет война, мы можем увидеть только благодаря работе журналистов, работающих в зонах конфликта.

Напоминаем, что 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв автомобиля на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. По данным МВД, следствие не имеет подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Журналист Вячеслав Веремий умер от огнестрельного ранения в больнице 19 февраля 2014 года. Он со своим коллегой возвращался из редакции домой на такси. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на машину напали вооруженные неизвестные, начали раскачивать авто, вытащили водителя и пассажиров и начали их бить. Два человека получили травмы, а Веремий получил огнестрельное ранение.

Следует отметить, 16 апреля 2015 года днём во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову. МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы — Андрею Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня. Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв до 24 апреля 2018 года в подготовительном заседании по рассмотрению уголовного производства по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве журналиста Олеся Бузины в связи с занятостью судей в других заседаниях.