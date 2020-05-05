Справу Чорновол розглядатиме спеціальна рада - Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Справи, що викликають резонанс в українському суспільстві, зокрема щодо колишнього нардепа Тетяни Чорновол, буде розглядати спеціально створена громадська рада. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав під час онлайнконференції, організованої аналітичним центром Atlantic counsil, передає УНН.
"Безумовно, є сьогодні багато справ, які мають суспільний наголос і є дуже чутливими, тому що ми пройшли дві революції, маємо війну. Тому я можу вам розповісти про ще одну нашу ініціативу - найближчим часом за сприянням ОП почне працювати громадська рада, яка буде складатись з дійсних героїв війни на Донбасі, активістів, авторитетних людей, які є "совістю нашої нації". Всі такі справи, як стосовно пані Чорновол, будуть в тому числі виноситись на обговорення цієї ради", - сказав керівник ОП.
З його слів, українське суспільство сьогодні має право ставити запитання, але "не заважаючи правосуддю, шляхом громадського діалогу і без використання будь-яких політичних мотивів".
Єрмак розповів, що рада буде працювати за багатьма напрямками, зокрема з родинами бійців, які загинули на Донбасі, з реабілітації воїнів та контролю процесів обміну.
"У нас вже є напрацювання - думаю, ми зможемо її презентувати навіть до кінця цього тижня", - додав він.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань 10 квітня повідомило колишньому нардепу Тетяні Чорновол про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
А вже 16 квітня Печерський районний суд Києва відправив її під цілодобовий домашній арешт.
Як повідомлялося в УНН, 24 квітня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому нардепу Тетяні Чорновол з цілодобового домашнього арешту на нічний.