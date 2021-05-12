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Справу чоловіка Світлани Тіхановської та його соратників передали у суд Гомеля

Київ • УНН

 • 13972 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Кримінальну справу білоруського блогера Сергія Тіхановського і його соратників, звинувачених в плануванні масових заворушень в період підготовки і проведення президентських виборів в країні, буде розглядати Гомельський обласний суд. Про це повідомило в середу TUT.BY з посиланням на представника захисту обвинуваченого Віктора Мацкевича, пише УНН.

Справу чоловіка Світлани Тіхановської та його соратників передали у суд Гомеля

Деталі

У Верховному суді Білорусі, куди було направлено кримінальну справу для визначення його підсудності, ЗМІ заявили про підготовку інформації по справі, яку опублікують трохи пізніше.

Генеральна прокуратура республіки направила 5 травня в Верховний суд кримінальну справу стосовно Сергія Тіхановського, Миколи Статкєвіча, Артема Сакова, Дмитра Попова, Володимира Цигановіча і Ігоря Лосіка за звинуваченням в тому, що вони нібито “з червня 2019 року планували організацію масових заворушень на території країни в період підготовки і проведення виборів президента Республіки Білорусь в 2020 році”.

Контекст

За даними слідства, для досягнення своїх цілей обвинувачені нібито використовували сучасні політтехнології, щоб створити у населення недовіру і негативне ставлення до представників державних органів. “Тіхановський і інші особи з його оточення під різними приводами, в тому числі для збору підписів за висунення кандидата в президенти Республіки Білорусь, проводили незаконні масові заходи в Мінську, Бресті, Гродно, Могильові, Солігорську, Міорах і інших містах республіки”, — додали в прокуратурі. Зазначається, що під час таких заходів вони поширювали інформацію, нібито спрямовану на “загострення політичної і соціальної напруженості в країні, збудження іншої соціальної ворожнечі за ознакою іншої соціальної приналежності”.

У Генпрокуратурі заявили, що “в результаті протиправних дій Тіхановського і його спільників державі завдано збитків на суму понад 3 млн білоруських рублів (близько 1,16 млн доларів США)”. Також повідомляється, що на майно обвинувачених накладено арешт на суму понад 2 млн білоруських рублів (близько 775 тисяч доларів). Відповідно до кримінального законодавства Білорусі, обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі.

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