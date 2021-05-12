Дело мужа Светланы Тихановской и его соратников передали в суд Гомеля
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Уголовное дело белорусского блогера Сергея Тихановского и его соратников, обвиняемых в планировании массовых беспорядков в период подготовки и проведения президентских выборов в стране, будет рассматривать Гомельский областной суд. Об этом сообщило в среду TUT.BY со ссылкой на представителя защиты обвиняемого Виктора Мацкевича, пишет УНН.
Детали
В Верховном суде Беларуси, куда было направлено уголовное дело для определения его подсудности, СМИ заявили о подготовке информации по делу, которую опубликуют чуть позже.
Генеральная прокуратура республики направила 5 мая в Верховный суд уголовное дело в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Артема Сакова, Дмитрия Попова, Владимира Цыгановича и Игоря Лосика по обвинению в том, что они якобы “с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году”.
Контекст
По данным следствия, для достижения своих целей обвиняемые якобы использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов. “Тихановский и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в президенты Республики Беларусь, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики”, — добавили в прокуратуре. Отмечается, что во время таких мероприятий они распространяли информацию, якобы направленную на “обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности”.
В Генпрокуратуре заявили, что “в результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более 3 млн белорусских рублей (около 1,16 млн долларов США)”. Также сообщается, что на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2 млн белорусских рублей (около 775 тысяч долларов). В соответствии с уголовным законодательством Беларуси, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.