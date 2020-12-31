Справи Майдану: за притягнення невинних до відповідальності судитимуть експрокурора та слідчого
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальні акти стосовно колишнього прокурора та слідчого, які у 2014 році притягнули до відповідальності завідомо невинуватих осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальні акти стосовно діючого адвоката — колишнього прокурора відділу прокуратури м. Києва, а також ексслідчого районного управління ГУ МВС України в м. Києві”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що колишній прокурор 18 лютого 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях трьом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. В подальшому до протестувальників було незаконно застосовано запобіжний захід — тримання під вартою.
Окрім того, ексслідчий 18 лютого 2014 року безпідставно і незаконно затримав учасника акції протесту. У подальшому затриманому було повідомлено про підозру у масових заворушеннях та незаконно застосовано запобіжний захід — тримання під вартою.
Так, колишній прокурор обвинувачується в незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, зловживанні службовим становищем, службовому підробленні, а також притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності прокурором, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 ККУ).
Ексслідчому районного управління ГУ МВС України інкриміновано незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади та службових повноважень, службове підроблення, а також завідомо незаконне затримання (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 ККУ).
Нагадаємо, 15 грудня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, а 23 грудня — суд дав дозвіл на заочне розслідування стосовно ексголови СБУ Олександра Якименка.
Пізніше Суд дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ України.